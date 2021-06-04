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https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833857508.html
Глава "Открытия" оценил предложение продлить льготную ипотеку
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Продление льготной ипотеки на новостройки не приведет к формированию пузыря на российском рынке, уверен глава "Открытия" Михаил Задорнов. Президент Владимир Путин ранее в пятницу... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Продление льготной ипотеки на новостройки не приведет к формированию пузыря на российском рынке, уверен глава "Открытия" Михаил Задорнов.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках на год — до 1 июля 2022 года для всех регионов страны. При этом ставка будет повышена до 7%, а лимит на покупку квартиры — снижен до 3 миллионов рублей для всех регионов.
"Не будет ипотечного пузыря. Сейчас средние темпы роста ипотеки за 20%, это правда. Потребительское кредитование — порядка 14-15% темпы роста. Ясно, что все мы ожидали, что в июне будет просто бешеный спрос, как это бывает, когда какая-то программа заканчивается. Сейчас будет более гладкое движение", — сказал Задорнов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.