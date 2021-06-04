МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в РФ в марте замедлился до 1,8% в годовом выражении с 2% в феврале, говорится в оперативном докладе Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с февралем 2021 года реальные зарплаты в РФ в марте выросли на 7,1%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2021 года составила 55 208 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%", — говорится в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 7,8%.