МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в мае не изменился в добыче полезных ископаемых и вырос на 0,3 процентного пункта в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в мае 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых — 0,0%; в обрабатывающих производствах — 0,3%", — говорится в сообщении.

В мае экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают благоприятной 11% и удовлетворительной в добыче полезных ископаемых — 75%, в обрабатывающих производствах — 74% руководителей.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на один процентный пункт, в обрабатывающих производствах на четыре процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 27%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода, в добыче полезных ископаемых на 10 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 20 процентных пунктов.