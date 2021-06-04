С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Продление льготной ипотеки на новостройки в предложенном президентом России Владимиром Путиным варианте приведет к выпадению из нее Москвы и Санкт-Петербурга, заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Путин ранее в пятницу предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7% (сейчас — 6,5%) и снижением лимита на покупку квартиры до 3 миллионов рублей.

"Первое, что я думаю, это то, что в той конфигурации, в какой она продлена на один год, Москва и Петербург из нее выпадают. 3 миллиона рублей — это средний размер ипотеки по стране, но в Москве и в Петербурге средний размер ипотеки ровно в два раза выше", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.

Задорнов также отметил, что продление ипотеки несколько смягчит переход к базовым программам, при этом ставка в 7% годовых соответствует текущей ситуации на ипотечном рынке.

"Поэтому программа, сама ипотека, будет примерно работать так, как она работала до настоящего времени, только без Москвы и Питера, еще некоторых регионов, где также средний размер ипотечного кредита выше, чем среднероссийский", — заключил глава "Открытия".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.