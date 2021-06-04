С. — ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год.

"Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в… торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти… и на 200 миллиардов ", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Помимо этого, президент охарактеризовал отношения РФ и Индии как весьма доверительные и успешные.

"Что касается российско-индийских отношений, они развиваются весьма успешно, доверительно и традиционно. Мы очень ценим такой уровень отношений с нашими индийскими друзьями — это отношения действительно стратегического характера, они распространяются на целый ряд направлений взаимодействия — это экономика, причем, здесь и энергетика и высокие технологии", — сказал Путин.