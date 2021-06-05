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Российский инвестфорум в Сочи пройдет 17-18 февраля 2022 года
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Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 17-18 февраля 2022 года, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Хотел... ПРАЙМ, 05.06.2021
сочи, российский инвестиционный форум, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 17-18 февраля 2022 года, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Хотел бы отдельно обратить внимание о решении провести Сочинский форум. Он называется Российский инвестиционный форум в Сочи. Мы его запланировали на 17-18 февраля 2022 года", — сказал он.