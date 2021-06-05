С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 17-18 февраля 2022 года, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Хотел бы отдельно обратить внимание о решении провести Сочинский форум. Он называется Российский инвестиционный форум в Сочи. Мы его запланировали на 17-18 февраля 2022 года", — сказал он.