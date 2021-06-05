2021-06-05T18:27:52+03:00
2021-06-05T18:27:52+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210605/833864984.html
Еврокомиссия приветствует соглашение G7 о налоге для корпораций
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность стран "большой семерки" о минимальном налоге для транснациональных корпораций на уровне не менее 15%. "Это... ПРАЙМ, 05.06.2021
еврокомиссия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность стран "большой семерки" о минимальном налоге для транснациональных корпораций на уровне не менее 15%.
"Это важный шаг для справедливого налогообложения и конкуренции", — написала глава ЕК в Twitter.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в свою очередь отметил, что это решение стало важным шагом на пути к глобальному соглашению по налоговой реформе. "Еврокомиссия будет активно этому способствовать на предстоящем в будущем месяце заседании "двадцатки", — говорится в сообщении Джентилони в Twitter.
Ранее министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что страны G7 договорились ввести минимальный налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%. Данное решение G7 было принято в рамках борьбы с уклонением от уплаты корпоративных налогов крупными технологическими компаниями, такими, как Facebook, Google и Amazon, большинство из которых уплачивает налоги не по месту ведения продаж, а по месту юридической регистрации.