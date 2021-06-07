АМСТЕРДАМ, 7 июн — ПРАЙМ. Денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения является шагом в неверном направлении, но она не необратима — Нидерланды продолжат усилия по налаживанию диалога с Россией и решению проблемы до конца года, говорится в письме голландского Минфина парламенту страны, поступившем в распоряжение РИА Новости. Бизнесменам могут повысить налоги за отказ от инвестиций

Ранее в понедельник российский Минфин сообщил, что Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, и оно прекратит действовать с 1 января 2022 года. Официальный представитель министерства финансов Нидерландов Хелен Хаверкорт подтвердила РИА Новости получение уведомления от России.

"Несмотря на то, что прекращение действия соглашения является шагом в неверном направлении, оно не является необратимым. И Нидерланды, и Российская Федерация выиграют от хорошо функционирующего соглашения об избежании двойного налогообложения. Поэтому Нидерланды продолжат свои усилия по налаживанию диалога и решению проблемы до конца года", — сообщается в письме министерства, адресованном парламенту Нидерландов.

Отмечается, что самым важным последствием прекращения действия соглашения является то, что Россия сможет взимать более высокие налоги у источника выплаты с дивидендов и процентов. Кроме того, эти налоги больше не будут возмещаемыми.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В марте 2020 года он поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. В мае замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции — Гонконг, Сингапур и Швейцарию.