2021-06-08T04:00:47+03:00
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2021
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ВВП Японии в 2020 финансовом году рекордно сократился
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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2020 финансовом году, завершившимся 31 марта текущего года, упал на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, что... ПРАЙМ, 08.06.2021
ввп, япония, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 8 июн – ПРАЙМ. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2020 финансовом году, завершившимся 31 марта текущего года, упал на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, что стало самым крупным годовым падением с начала ведения подобной статистики в 1955 году.
Уточненная статистика по годовому ВВП обнародована во вторник на сайте кабинета министров страны. Данные по годовому ВВП в пересмотренной статистике совпали с предварительной оценкой.
Падение ВВП обусловлено снижением объемов личного потребления (сократился в 2020 календарном году на 6%, совпало с предварительной оценкой) и объемов экспорта (падение на 10,5%, пересмотрено с 12,3%). За прошедший финансовый год сократился и объем импорта – на 6,9% (пересмотрено с 6,8%).
По итогам четвертого квартала 2020 финансового года (январь-март 2021 года) ВВП страны в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) сократился на 3,9%. В предварительной статистике, обнародованной в мае, падение квартального ВВП оценивалось в 5,1%.
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