ТОКИО, 8 июн – ПРАЙМ. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2020 финансовом году, завершившимся 31 марта текущего года, упал на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, что стало самым крупным годовым падением с начала ведения подобной статистики в 1955 году. Эксперты назвали валюты, которые вытеснят доллар

Уточненная статистика по годовому ВВП обнародована во вторник на сайте кабинета министров страны. Данные по годовому ВВП в пересмотренной статистике совпали с предварительной оценкой.

Падение ВВП обусловлено снижением объемов личного потребления (сократился в 2020 календарном году на 6%, совпало с предварительной оценкой) и объемов экспорта (падение на 10,5%, пересмотрено с 12,3%). За прошедший финансовый год сократился и объем импорта – на 6,9% (пересмотрено с 6,8%).

По итогам четвертого квартала 2020 финансового года (январь-март 2021 года) ВВП страны в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) сократился на 3,9%. В предварительной статистике, обнародованной в мае, падение квартального ВВП оценивалось в 5,1%.

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