МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-мае выросло на 12,2% в годовом выражении и составило 49,6 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

"Рост профицита торгового баланса был обусловлен более активным восстановлением объема экспорта товаров по сравнению с импортом", — отмечает ЦБ.