2021-06-09T16:42:49+03:00
2021-06-09T16:42:49+03:00
2021-06-09T16:42:49+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833891337.html
Профицит внешней торговли вырос с января по май
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Положительное сальдо внешней торговли России в январе-мае выросло на 12,2% в годовом выражении и составило 49,6 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ. "Рост профицита... ПРАЙМ, 09.06.2021
экономика, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-мае выросло на 12,2% в годовом выражении и составило 49,6 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.
"Рост профицита торгового баланса был обусловлен более активным восстановлением объема экспорта товаров по сравнению с импортом", — отмечает ЦБ.