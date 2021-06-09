МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 35,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2021 года составило 35,8 миллиарда долларов, увеличившись на четверть по сравнению с показателем января-мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, значимую роль в укреплении текущего счета сыграло сокращение отрицательного сальдо баланса услуг в результате сохраняющихся ограничений на международные туристские поездки.