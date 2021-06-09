2021-06-09T17:03:58+03:00
2021-06-09T17:03:58+03:00
2021-06-09T17:03:58+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833891653.html
В России отмечен рост профицита текущего счета платежного баланса
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 35,8 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 09.06.2021
экономика, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 35,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2021 года составило 35,8 миллиарда долларов, увеличившись на четверть по сравнению с показателем января-мая 2020 года", — говорится в сообщении.
Как отмечает ЦБ, значимую роль в укреплении текущего счета сыграло сокращение отрицательного сальдо баланса услуг в результате сохраняющихся ограничений на международные туристские поездки.