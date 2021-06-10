МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Темпы роста благосостояния в России за последние два года опережают как среднемировые, так и средние в Восточной Европе — 13% в год против 8,3 и 12% соответственно. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные отчета "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу" The Boston Consulting Group (BCG). Психолог рассказал, какие привычки мешают разбогатеть

Согласно его данным, в последние пять лет, то есть с 2015 по 2020 год, рост финансового благосостояния в России составлял 11,3% в год. По оценкам BCG, в ближайшие пять лет результат ухудшится почти в два раза — до 6%. Это по-прежнему будет выше общемирового значения в 5% роста, но ниже 7%, которые ожидаются в Восточной Европе.

Таких результатов, по мнению BSG, России удалось достичь с помощью самых богатых граждан. В компании подсчитали, что 500 самых состоятельных людей страны владеют 40% всех финансовых активов — порядка 640 миллиардов долларов.

Отмечается, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится и даже усилится, по прогнозу доля достигнет 41%. Однако и по данным на конец 2020 года состоятельные люди аккумулируют в России в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

Помимо этого, в BSG выяснили, что Россия опережает мир по доле инвестируемых активов. Так, в последние пять лет она составляла 80%, при этом в среднем по миру это 58-61%, а в странах Восточной Европы — 70-71%.