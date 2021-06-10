МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ за январь-май 2021 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 340,55 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.

В том числе объем перевалки наливных грузов снизился на 9,7%, до 175,18 миллиона тонн, сухих — вырос на 6,1%, составив 165,37 миллиона тонн.