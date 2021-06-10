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https://1prime.ru/state_regulation/20210610/833903479.html
Грузооборот российских портов снизился с января по май
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Грузооборот морских портов РФ за январь-май 2021 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 340,55 миллиона тонн, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 10.06.2021
порты, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ за январь-май 2021 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 340,55 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.
В том числе объем перевалки наливных грузов снизился на 9,7%, до 175,18 миллиона тонн, сухих — вырос на 6,1%, составив 165,37 миллиона тонн.