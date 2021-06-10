МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае упал почти вдвое к апрелю, до 131,953 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 230 миллиардов долларов.

Годом ранее в мае в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 398,754 миллиарда долларов.