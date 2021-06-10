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https://1prime.ru/state_regulation/20210610/833904012.html
Дефицит бюджета США в мае упал почти вдвое к апрелю
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Дефицит бюджета США в мае упал почти вдвое к апрелю, до 131,953 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные агентством Trading... ПРАЙМ, 10.06.2021
сша, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае упал почти вдвое к апрелю, до 131,953 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 230 миллиардов долларов.
Годом ранее в мае в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 398,754 миллиарда долларов.