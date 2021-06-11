МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление болот в РФ для разведки и добычи полезных ископаемых, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на снятие административных барьеров в сфере природопользования. Он предусматривает, что для разведки и добычи полезных ископаемых больше не нужно будет решение о предоставлении болот в пользование (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий).

Закон направлен на устранение избыточного требования оформлять решение о предоставлении в пользование болот для целей разведки и добычи полезных ископаемых, поскольку такая деятельность на болотах осуществляется в течение непродолжительного времени, а получение разрешений требует неоправданных трудовых и временных затрат, пояснял ранее замглавы Минприроды РФ Сергей Ястребов.

Закон, по его словам, призван ускорить получение разрешительных документов на недропользование. При этом соблюдение требований к охране окружающей среды и рекультивации земель обеспечивается выполнением соответствующих условий лицензий, подчеркивал замминистра.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.