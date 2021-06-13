МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы помощи семьям с детьми в погашении ипотечного кредита, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

На заседании правительства 10 июня рассматривались вопросы о выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ средств для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей с детьми для создания условий для погашения обязательств по ипотечным кредитам.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит оказать помощь семьям при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей в виде выплаты суммы в 450 тысяч рублей на цели полного или частичного погашения обязательств по жилищным ипотечным кредитам.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.