2021-06-13T15:29:38+03:00
2021-06-13T15:29:38+03:00
2021-06-13T15:29:38+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210613/833921689.html
Правительство одобрило помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
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Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы помощи семьям с детьми в погашении ипотечного кредита, сообщается в воскресенье на сайте кабмина. На заседании... ПРАЙМ, 13.06.2021
ипотека, правительство рф, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы помощи семьям с детьми в погашении ипотечного кредита, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.
На заседании правительства 10 июня рассматривались вопросы о выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ средств для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей с детьми для создания условий для погашения обязательств по ипотечным кредитам.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит оказать помощь семьям при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей в виде выплаты суммы в 450 тысяч рублей на цели полного или частичного погашения обязательств по жилищным ипотечным кредитам.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.