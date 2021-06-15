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Профицит торгового баланса еврозоны в апреле снизился сильнее прогноза
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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле снизился до 10,9 миллиарда евро с 15,8 миллиарда в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 15.06.2021
еврозона, торговый баланс, профицит, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле снизился до 10,9 миллиарда евро с 15,8 миллиарда в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали профицит на уровне 14,4 миллиарда евро.
В то же время в годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в апреле вырос в 4,7 раза (2,3 миллиарда евро в апреле 2020 года). В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в годовом выражении на 43,2%, до 193,8 миллиарда евро, импорт в указанном периоде поднялся на 37,4%, до 182,8 миллиарда.
При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в апреле составил 13 миллиардов евро после дефицита в 0,1 миллиарда годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в апреле увеличился в годовом выражении на 43,4%, до 179 миллиарда евро, импорт — на 32,8%, до 166 миллиардов.