МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Идея так называемых продовольственных выплат малообеспеченным гражданам или продуктовых карт уже несколько лет обсуждается в России, но вряд ли она будет реализована на практике, даже если в бюджете для этого будет достаточно средств, заявила РИА Новости советник президента ЦСР Елена Разумова. Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

"Инициатива действительно обсуждается много лет, но, возможно, в ближайшем будущем, может быть, не столь актуальна в связи с ростом числа целевых пособий", — сказала Разумова. Например, недавно добавились пособия на детей с 8 до 17 лет, беременным женщинам, напомнила она. Кроме того, необходимость в таких массовых выплатах отпадет благодаря системе комплексной оценки нуждаемости, которую уже начал применять Минтруд России.

Эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов предложил доплачивать по 1 тысяче рублей за рост цен на еду, эксперта в понедельник цитировала "Российская газета". Однако в ЦСР указали на низкую эффективность подобных мер.

"Дело в том, что методологические и технические сложности отнесения гражданина или семьи к категории малообеспеченной, а также мониторинг финансового состояния получателей поддержки всегда были одной из причин снижения эффективности мер социальной поддержки малообеспеченных граждан в целом и "пробуксовки" внедрения программ продовольственной помощи в частности", — пояснила она. Названы регионы, где живут самые состоятельные семьи России

"Новый подход к оценке малообеспеченности в сочетании с цифровизацией данных о материальном положении граждан может привести к отказу от каких-то специфических мер поддержки, например, в виде продовольственных карт, и оказывать прямую финансовую поддержку семьям можно будет исходя из их финансового положения и не привязываться к какой-то одной категории товаров", — полагает Разумова.

Подобная привязка к товарной группе, по ее словам, существенно усложняет и механизм оказания этой поддержки, и контроля за ее оказанием. "Кроме того, она вносит экономические искажения в рынки, через которое она осуществляется и самое главное не дает возможности гражданам распоряжаться этой поддержкой, так как они считают нужным, а не только тратить ее на продукты питания", — заявила эксперт ЦСР.