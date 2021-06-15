МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Спад ВВП России в первом квартале 2021 года составил 0,7%, свидетельствуют данные Росстата. Российские банки вывезли рекордную с начала года сумму долларов

Статистическое ведомство во вторник опубликовало первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2021 года. Предварительно Росстат оценивал снижение экономики РФ в первом квартале на 1% (предварительная оценка была опубликована в середине мая).

"Объем ВВП России за первый квартал 2021 года составил в текущих ценах 26,771 триллиона рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2020 года составил 99,3%, относительно IV квартала 2020 года – 82,1%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2021 года по отношению к ценам первого квартала 2020 года составил 108,9%", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале произошел спад на 7,8% год к году, в третьем и четвертом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3%.

Официальный прогноз Минэкономразвития России предполагает, что экономика в текущем году продемонстрирует рост на уровне 2,9%, однако в последнее время официальные представители власти все чаще говорят о том, что восстановление российской экономики опережает изначальные оценки.

Так, в начале июня министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что восстановление экономики РФ идет более быстрыми темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%.