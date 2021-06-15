МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Крупные турецкие компании — производители муки планируют организовать производство на территории России. Так, компания MonDef собирается построить на юге страны комплекс с мельницей мощностью 1 тыс. тонн зерна в день для последующих поставок муки на зарубежные рынки, передает "Коммерсант". Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России

Турция является крупнейшим экспортером муки в мире, при этом 70% зерна для производства муки страна закупает именно в России. Таким образом, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, для Турции может оказаться экономически выгоднее производить и экспортировать муку с территории, где производится основная доля сырья. Кроме того, в самой Турции экономическая ситуация является нестабильной, а национальная валюта демонстрирует высокую волатильность.

В то же время, интерес турецких компаний может быть связан и с ограничениями на экспорт зерна из России. С 15 февраля по 30 июня в стране действует квота на экспорт зерна в 17,5 млн тонн, а со 2 июня вступила в силу "плавающая" пошлина на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя. При сохранении этой пошлины строительство мощностей по переработке зерна в России также выглядит оправданным, поскольку позволит эту пошлину обойти, отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов. Однако, добавляет он, в случае отмены пошлин такое предприятие проиграет конкуренцию турецким площадкам, которые находятся вблизи основных рынков сбыта муки — стран Ближнего Востока и Африки.

Российские производители в целом не видят рисков в приходе новых игроков в Россию. Российский рынок муки перенасыщен и дополнительные 200–250 тыс. тонн на юге не найдут российского потребителя, считает Андрей Сизов.