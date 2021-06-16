ТОКИО, 16 июн – ПРАЙМ. Объем японского экспорта в мае увеличился на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало самым быстрым ростом показателя за более чем 40 лет, свидетельствует данные министерства финансов страны. Фондовые индексы США упали на фоне сокращения розничных продаж

В денежном выражении объем экспорта в мае достиг 6,26 триллиона иен (около 57 миллиардов долларов). Последний раз настолько большой прирост годового показателя был зафиксирован в апреле 1980 года, когда объем экспорта увеличился на 51,4% по сравнению с апрелем 1979 года.

Эксперты связывают рост экспорта постепенным восстановлением экономик мира после пандемии коронавируса.

Объем импорта Японии в мае 2021 года увеличился на 28% по сравнению с маем 2020 года и составил около 6,45 триллиона иен (примерно 59 миллиардов долларов).

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