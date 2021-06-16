2021-06-16T16:34:00+03:00
2021-06-16T16:40:44+03:00
2021-06-16T16:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210616/833947769.html
Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе закончились, они продлились почти два часа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 16.06.2021
джо байден, владимир путин, сша, россия, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83394/79/833947939.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83394/79/833947939.jpg
https://1prime.ru/images/83394/78/833947888.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83394/78/833947888.jpg
https://1prime.ru/images/83394/78/833947875.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83394/78/833947875.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе закончились, они продлились почти два часа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Перед встречей в расширенном составе объявлен перерыв.
"Переговоры в узком составе закончились", — сказал Песков.
Местом проведения первой встречи лидеров двух стран выбрана женевская вилла Ла Гранж.
В ходе беседы в узком составе президентов сопровождали с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, а с американской стороны — госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.