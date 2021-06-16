ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе закончились, они продлились почти два часа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Перед встречей в расширенном составе объявлен перерыв.

"Переговоры в узком составе закончились", — сказал Песков.

Местом проведения первой встречи лидеров двух стран выбрана женевская вилла Ла Гранж.

В ходе беседы в узком составе президентов сопровождали с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, а с американской стороны — госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.