МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", — сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он упомянул, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил "сделать такую поддержку еще более адресной", поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы.

"Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100%, соответственно, регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию", — убежден глава правительства.