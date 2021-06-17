КИЕВ, 17 июн — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины с третьего квартала начнет сворачивать антикризисные меры, предпринятые из-за коронавируса в 2020 году, в частности долгосрочные кредиты рефинансирования будут выдаваться сроком на три года, а не пять лет как ранее, и на конкурсных условиях, заявил замглавы регулятора Юрий Гелетий на брифинге в четверг. Центробанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

"Мы приняли решение, начиная с третьего квартала текущего года начать сворачивание антикризисных мер, которые были предприняты в прошлом году во время кризисных событий из-за коронавируса. В частности, правление решило, что в третьем квартале долгосрочные кредиты рефинансирования будут предоставляться на срок до трех лет и в ограниченном объеме. Такие кредиты будут предоставляться на кредитном тендере, где банки будут конкурировать за этот ресурс", — заявил Гелетий.

По его словам, инструмент долгосрочных кредитов рефинансирования сыграл важную роль в тяжелые времена для украинской экономики. При это он заявил, что сейчас украинская экономика восстанавливается, банки хорошо капитализированы, у них достаточно ликвидности. Гелетий отметил, что банковская система Украины уже полностью может поддерживать экономическое развитие без использования такого инструмента как долгосрочное рефинансирование.

Вместе с тем Гелетий сказал, что сворачивание антикризисных мер будет постепенным, чтобы не создавать лишних шоков для рынков. Он также заявил, что Нацбанк продолжит наблюдать за ситуацией с пандемией и, в случае необходимости, готов вернуться к использованию долгосрочных инструментов поддержки ликвидности банков.

Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчётной инфляцией в 7,3% и планируемым ростом экономики на 4,6%.