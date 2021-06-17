МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 21 июня вводит временные ограничения на импорт кормов и кормовых добавок из Чехии, сообщает ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Чешской Республики. Такое решение принято ведомством на основании неудовлетворительных результатов инспекции чешских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия, прошедшие в период с 31 мая по 4 июня, были направлены на подтверждение гарантий, ранее принятых от Государственной ветеринарной службы Чехии, о соответствии предприятий требованиям ЕАЭС. Кроме того, основанием послужил проведенный анализ материалов о системе контроля безопасности производства указанной продукции, который вызывал ряд серьезных вопросов относительно ее функционирования.

По результатам совместной работы Россельхознадзора с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии было выявлено, что компетентный орган Чехии не проводит систематические проверки предприятий, экспортирующих корма и кормовые добавки в ЕАЭС, выпускаемая продукция также не соответствует требованиям ЕАЭС.

Кроме того, чешская сторона не осуществляет полноценные расследования по фактам выявленных несоответствий, план государственного лабораторного мониторинга не охватывает весь спектр необходимых показателей безопасности. Российские и белорусские специалисты выявили также ряд нарушений на предприятиях, сообщает ведомство.

Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления чешской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям, уточняется в сообщении.