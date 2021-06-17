МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Оценивать влияние осложнившейся ситуации с коронавирусом на макроэкономические показатели РФ пока преждевременно, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

"Сейчас пока преждевременно, наверное, об этом говорить, все-таки ситуация развивается, надо посмотреть, как она будет развиваться. Хотя, конечно, она нас беспокоит", — сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, повлияет ли осложняющаяся ситуация с коронавирусом в РФ на макроэкономической прогноз.

Он также отметил достаточно активную нормализацию денежно-кредитной политики, переход от мягкой к нейтральной, и одновременно нормализацию бюджетной политики, когда дополнительные доходы бюджета идут не на расходы, а на замещение заимствований. "Все это с одной стороны правильно, а с другой — очень важно быть уверенными, что тот экономический рост, который мы видим, он будет устойчивым", — добавил министр.

Решетников пояснил, что на сегодняшний момент пока рано говорить об устойчивости экономического роста.

"Восстановление идет, но нам бы хотелось в конце концов не просто восстанавливаться, нам же нужно расти дальше. И нам сейчас пока преждевременно делать какие-либо далеко идущие выводы по одному месяцу, у нас на руках пока только апрель. Май (статистика Росстата — ред.) со следующей недели начнет выходить. Это раз. Два — это действительно санитарно-эпидемиологические риски, которые за последние буквально дни проявились, их надо учитывать", — пояснил глава Минэкономразвития.

Он также обратил внимание на опыт западных стран, которые, даже имея высокие темпы и восстановления экономики, и инфляции, не торопятся нормализовывать свою ДКП.

"Нам кажется, все эти факторы надо принимать во внимание, чтобы не поставить под угрозу то восстановление, которое мы наблюдаем, и которое, как мы рассчитываем, должно перейти в экономический рост", — подчеркнул Решетников.

Министр также сообщил журналистам, что Минэкономразвития в рамках бюджетного процесса на 2022-2024 годы приступило к корректировке прогноза, в ходе которого в том числе будет уточнен и прогноз на текущий год.

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