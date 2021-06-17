МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ отмечает снижение за неделю оптовых цен на основные продукты в России по состоянию на 16 июня, говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России на еженедельной основе ведет мониторинг цен производителей по 43 основным продовольственным товарам, включая мясо-молочную, плодоовощную группу, зерновые, масличные, а также продукты переработки. По данным на 16 июня средние оптовые цены в большинстве отслеживаемых категорий за неделю снизились", — говорится в сообщении.

Так, среди плодоовощной продукции наибольшее снижение показали цены на огурцы (минус 3,8%) и томаты (минус 4,3%). Оптовые цены на картофель, морковь, капусту и лук сохранились на стабильном уровне или продемонстрировали незначительный рост (0,1-0,6%).

"Цена на сахар и подсолнечное масло за неделю не изменилась и составила 36 рубля за килограмм и 94,2 рубля за литр соответственно. Кроме того, зафиксировано снижение цен на мясо кур (минус 0,7%), баранину (минус 2,6%), куриные яйца 1-й и 2-й категории (минус 0,9% и минус 1,1% соответственно), а также сырое молоко (минус 0,1%)", — добавляет Минсельхоз.

В свою очередь оптовые цены на продукцию мукомольной и хлебопекарной промышленности за неделю практически не изменились. Цены на пшеничную муку и хлеб из ржано-пшеничной муки продемонстрировали нулевую динамику, стоимость макарон снизилась на 0,2%, хлеба из пшеничной муки — выросла на 0,1%.

"Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение", — заключается в сообщении.