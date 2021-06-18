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Собянин призвал бороться с COVID не только путем ограничений
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Бороться с коронавирусом нужно не только путем ограничений и медицинских технологий, надо находить подход, чтобы экономика Москвы продолжала функционировать, заявил мэр столицы... ПРАЙМ, 18.06.2021
пандемия коронавируса, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бороться с коронавирусом нужно не только путем ограничений и медицинских технологий, надо находить подход, чтобы экономика Москвы продолжала функционировать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путем ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом — это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. Нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать", — сказал Собянин в эфире Первого канала.
Ранее Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, прекратят работу танцполы и фан-зона для болельщиков Евро-2020. Введенные ранее ограничения продлеваются до 29 июня.