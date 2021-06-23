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В Киеве пригрозили россиянам выдворением из Крыма
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Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после "возвращения" Крыма, на которое рассчитывают киевские власти, с полуострова выдворят россиян,... ПРАЙМ, 23.06.2021
крым, украина, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после "возвращения" Крыма, на которое рассчитывают киевские власти, с полуострова выдворят россиян, которые туда переехали с материковой части страны.
По словам телеведущего, ему "очень жаль" крымчан из-за наводнения в регионе. "Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут", — заявил он.
Он утверждает, Украина "это все заберет назад".
Гордон также пригрозил россиянам, приобретающим недвижимость на полуострове. По его мнению, это "шатко" и "незаконно", поэтому у купивших "все потом заберут".
Кроме того, Гордон утверждает, что российские инвестиции в Крым "незаконны".
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