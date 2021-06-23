МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении этого вопроса. Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата в России

Отмечается, что информацию подтвердил представитель Минсельхоза, заявивший, что в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

Минфин, по словам его представителя, обсуждает с другими ведомствами вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители. Источники газеты сообщили, что рассматривается два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от 10-20 миллиардов рублей. Решение пока не принято, вопрос требует проработки, отметил представитель Минфина, пишет издание.

Подчеркивается, что Минсельхоз идею не одобряет, так как, по мнению ведомства, акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка напитков — все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов. Госдума проиндексировала ставки акцизов на 2024 год

Производители напитков уже и так добровольно сокращают содержание сахара, напоминает газета. Так, в 2019 году Союзнапитки и их члены подписали кодекс добровольных обязательств, один из пунктов касается снижения сахара в среднем на 10% до конца 2024 года.

Уточняется, что идея ввести акцизы на напитки с добавлением сахара возникает не впервые: в 2016 году Минфин предлагал установить соответствующий налог в размере пяти рублей за литр, доход от этого он оценивал в 25 миллиардов рублей в 2017 году. Мера была временно отложена из-за того, что в кризис это могло сильно ударить по бизнесу.