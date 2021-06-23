МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду утвердили изменение границы Санкт-Петербурга.

Ранее в Совфед поступило обращение властей Северной столицы об утверждении изменения границы города федерального значения. В черту Петербурга предлагается включить намывные территории у порта Бронка и возле "Газпром Арены".

Общая площадь предлагаемых к включению в состав города участков составляет около 1,35 миллиона квадратных метров.