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Совфед одобрил изменение границ Петербурга
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Сенаторы на пленарном заседании в среду утвердили изменение границы Санкт-Петербурга. Ранее в Совфед поступило обращение властей Северной столицы об утверждении изменения границы... ПРАЙМ, 23.06.2021
совет федерации, санкт-петербург, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду утвердили изменение границы Санкт-Петербурга.
Ранее в Совфед поступило обращение властей Северной столицы об утверждении изменения границы города федерального значения. В черту Петербурга предлагается включить намывные территории у порта Бронка и возле "Газпром Арены".
Общая площадь предлагаемых к включению в состав города участков составляет около 1,35 миллиона квадратных метров.