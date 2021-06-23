НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — ПРАЙМ. Портал госуслуг будет окончательно переведён на новую, более удобную для пользователей систему с голосовым помощником до конца года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей

"Портал госуслуг — его вторая версия уже запущена в параллельное использование с марта этого года. И до конца года будет осуществлён окончательный переход на новую систему, которая позволяет более удобно получать услуги, когда не нужно заполнять поля многократно, и есть голосовой помощник, который может подсказать, что нужно сделать, и множество других сервисов, которые проактивно оказываются гражданам", — сказал Чернышенко журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Услуги должны быть подготовлены к тому, чтобы человек мог выбрать, как их получить: онлайн либо привычным образом через МФЦ (многофункциональные центры — ред.). Это все сделано — президент (РФ Владимир Путин — ред.) поручил, и у нас до конца года 95% всех госуслуг будет доступно онлайн", — добавил он.

Ещё один вопрос, который предстоит решить в ближайшее время — это всеобщая доступность интернета. "Гражданин не должен думать, что ему нужно сделать, чтобы подключиться к интернету. Он должен быть везде, и при этом тарификация наиболее популярных сервисов должна быть для него бесплатной", — подчеркнул вице-премьер.