МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия по итогам января-мая 2021 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. Россия снизила производство СПГ в 2021 году

При этом, в мае 2021 года, относительно мая 2020 года производство золота в РФ снизилось на 8,5%, а относительно предыдущего месяца — апреля 2021 года — на 2,6%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.