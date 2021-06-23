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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210623/834017676.html
Россия снизила снизила производство золота за пять месяцев 2021 года
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https://россиясегодня.рф
Россия по итогам января-мая 2021 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на... ПРАЙМ, 23.06.2021
золото, росстат, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия по итогам января-мая 2021 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом, в мае 2021 года, относительно мая 2020 года производство золота в РФ снизилось на 8,5%, а относительно предыдущего месяца — апреля 2021 года — на 2,6%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.