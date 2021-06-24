МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позицию курьера, почти столько же рассчитывают на должность маркетолога или преподавателя, а некоторые хотели бы быть водителями или работать на стройке, показало исследование "Работа.ру" и "СберУслуги", которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько россиян продолжают работать в отпуске

Компании, которые входят в экосистему Сбера, провели исследование и выяснили, кем хотели бы подрабатывать жители России и насколько они планируют увеличить доходы благодаря дополнительной занятости. В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работа.ру" из всех регионов страны.

"Исследование показало, что больше половины россиян (60%) хотели бы найти подработку этим летом, 31% респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще 9% опрошенных ответили, что уже подрабатывают", — рассказали авторы.

Каждый пятый, то есть 20% респондентов в качестве подработки на летнее время рассматривают позицию курьера, по 18% участников опроса выбрали бы работу маркетолога или преподавателя, а по 15% опрошенных готовы подрабатывать водителями или строителями. Еще 9% привлекает должность компьютерного мастера, а 6% хотели бы подрабатывать официантом.

Около трети россиян (28%) хотят с помощью подработки увеличить основной доход как минимум в два раза, а 27% — на 30-50%. Каждый шестой участник опроса хотел бы получать прибавку в размере 50% от зарплаты. В то же время 15% рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит 10-30%. Еще 1% претендует на прибавку к основной зарплате в 10%, а 13% уверены, подработка станет для них основным доходом.

"Лето — идеальное время для подработки, особенно, если вы хотите работать на фрилансе. Это позволяет получать дополнительный заработок и не привязываться к времени и месту", — прокомментировала операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.

Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий отметил, что подработка стала трендом на рынке труда еще в прошлом году, в 2021 году эта тенденция укрепилась.

Читайте также:

Пандемия заставила четверть россиян найти подработку