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Правительство обсудит выделение средств на выплату детских пособий
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Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медицинской... ПРАЙМ, 24.06.2021
пособия, выплаты, дети, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей.