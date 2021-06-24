МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сообщила пресс-служба кабмина. Многодетным семьям предложили назначить новые ежегодные выплаты

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей.