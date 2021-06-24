МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 по 18 июня снизились на 1,6% и составили 595,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.

"Международные резервы по состоянию на 18 июня составили 595,1 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 9,7 миллиарда долларов, или на 1,6%, в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.