С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов. Туроператоры считают ограничиения на Кубани концом летнего отдыха

"Если обстановка будет развиваться так же и динамика будет расти, мы будем чувствовать, что не хватает коек, то, конечно, будут жесткие ограничения", — сказал он в эфире Телеканала "78".

"Все зависит от того, как будут развиваться события. Мы же действуем по старой формуле – здесь и сейчас. Мы все равно идем плавно в решении этого вопроса, мы не делаем резких скачков, потому что надо дать возможность даже в условиях пандемии, чтобы люди качественно жили, и все закрыть невозможно, и, может быть, сейчас этого не нужно", — добавил Беглов.

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