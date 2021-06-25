2021-06-25T00:48:02+03:00
2021-06-25T00:48:02+03:00
2021-06-25T00:48:02+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210625/834028538.html
Беглов не исключил более жестких противоэпидемических ограничений
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Если обстановка будет развиваться так... ПРАЙМ, 25.06.2021
санкт-петербург, ограничительные меры, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83227/21/832272121.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/21/832272121.jpg
https://1prime.ru/images/83227/21/832272118.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/21/832272118.jpg
https://1prime.ru/images/83227/21/832272115.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/21/832272115.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210624/834025554.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – ПРАЙМ. В случае роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут ввести более жесткие ограничения, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Если обстановка будет развиваться так же и динамика будет расти, мы будем чувствовать, что не хватает коек, то, конечно, будут жесткие ограничения", — сказал он в эфире Телеканала "78".
"Все зависит от того, как будут развиваться события. Мы же действуем по старой формуле – здесь и сейчас. Мы все равно идем плавно в решении этого вопроса, мы не делаем резких скачков, потому что надо дать возможность даже в условиях пандемии, чтобы люди качественно жили, и все закрыть невозможно, и, может быть, сейчас этого не нужно", — добавил Беглов.
Читайте также:
Рестораторы просят вывести летние веранды Москвы из "бесковидной зоны"