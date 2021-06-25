МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле сократилась на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,4%, сообщает Росстат. Росстат сообщил о росте промпроизводства в России в мае

В январе-апреле 2021 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 7,277 триллиона рублей и по сравнению с январем-апрелем 2020 года он увеличился в 3,3 раза.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 41,9% с 46,4% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 29,5% организаций против 35,3% годом ранее. В строительстве убыточными в январе-апреле оказались 33,1% компаний против 32,9% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 19% компаний против 27,7% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 22,1% против 22,6% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34% против 37% в январе-апреле 2020 года.