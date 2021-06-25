МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Заявления о новых санкциях США против России не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Мосбиржа будет отклонять заявки из США при размещении ОФЗ

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".

"Прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил, что не решить никакие проблемы с помощью санкций. И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции — путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

"Кстати, от американских санкций в первую очередь страдает американский бизнес. Американский бизнес сегодня заинтересован в том, чтобы находится на российском рынке. Кто бы что ни говорил, американцы не хотят уходить с российского рынка", — добавил дипломат.