2021-06-26T04:18:23+03:00
2021-06-26T04:18:23+03:00
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Эксперт рассказала о перспективах удаленного формата работы
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Периодические возвраты к удаленному формату работы станут в России обычной практикой, предположила в интервью радио Sputnik член Национального союза кадровиков Наталия Минаева. "К... ПРАЙМ, 26.06.2021
удаленная работа, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Периодические возвраты к удаленному формату работы станут в России обычной практикой, предположила в интервью радио Sputnik член Национального союза кадровиков Наталия Минаева.
"К той жизни, которая была раньше, вряд ли мы вернемся в полном объеме, поскольку ограничения периодически могут возвращаться. Кроме того, многие работники уже почувствовали преимущества дистанционной работы. На мой взгляд, многие и в дальнейшем будут обговаривать с работодателем возможность работать удаленно. Может быть, это не на сто процентов удаленная работа будет, но некоторая комбинация удаленки с работой в офисе будет все популярнее", – отметила она.
По мнению Минаевой, на эффективности работы компаний переход на удаленку не сказывается.
"Если работник эффективно работает в офисе, то он может эффективно работать и дома. Если человек в офисе работает спустя рукава, то точно так же он будет работать и дома. Единственный момент – не у всех есть возможность иметь дома отдельный кабинет или оборудованное место, в этом я вижу основную проблему", – сказала она.
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