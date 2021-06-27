МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Отказ от совместного саммита России и Евросоюза кажется фатальным, заявила немецкий журналист Сабина Шольт. Об этом сообщили РИА Новости.

Шольт считает, что отношения России и ЕС требуют срочной перезагрузки. Ранее в Кремле заявили, что сожалеют об отказе ЕС провести саммит с Россией.

Шольт считает, что Европе, вместо компромисса, озвучивает "беззубые угрозы" в адрес РФ. Они выражаются в экономическом давлении и санкциях. Поэтому предложение Франции и ФРГ о совместном саммите оправданно.

"Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — пишет журналист.

"Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны — члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы", — заключила Шольт.

Читайте также:

ЕС готов рассматривать разные варианты ограничительных мер против России