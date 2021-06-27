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В Германии назвали фатальным отказ Европы от саммита с Россией
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Отказ от совместного саммита России и Евросоюза кажется фатальным, заявила немецкий журналист Сабина Шольт. Об этом сообщили РИА Новости. Шольт считает, что отношения России и ЕС... ПРАЙМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Отказ от совместного саммита России и Евросоюза кажется фатальным, заявила немецкий журналист Сабина Шольт. Об этом сообщили РИА Новости.
Шольт считает, что отношения России и ЕС требуют срочной перезагрузки. Ранее в Кремле заявили, что сожалеют об отказе ЕС провести саммит с Россией.
Шольт считает, что Европе, вместо компромисса, озвучивает "беззубые угрозы" в адрес РФ. Они выражаются в экономическом давлении и санкциях. Поэтому предложение Франции и ФРГ о совместном саммите оправданно.
"Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — пишет журналист.
"Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны — члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы", — заключила Шольт.
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