МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в мае 2021 года увеличился на 27,2% в сопоставимых ценах по сравнению со снижением на 17,5% в мае прошлого года, рост показателя за январь-май текущего года составил 10% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Месяцем ранее рост розничных продажи в России составил 35,1% в годовом выражении. По сравнению с апрелем 2021 года оборот розничной торговли в мае текущего года увеличился на 1,1%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае 2021 года увеличился на 8,5% к аналогичному месяцу прошлого года, а по сравнению с апрелем текущего года он показал рост на 0,9%. В январе-мае показатель вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в мае увеличился на 50% в годовом выражении, в месячном выражении он повысился на 1,1%. В январе-мае продажи непродовольственных товаров в розничной торговле выросли на 19% в годовом выражении.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в мае 2021 года составила 47,1% против 54,9% в мае 2020 года и 47,1% в апреле текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в мае 52,9% против 45,1% годом ранее и 52,9% в апреле.