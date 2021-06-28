МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий "антиотмывочные" нормы на доверительных управляющих офшорными трастами и другими подобными структурами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Путин включил Арктическую зону в программу "Дальневосточный гектар"

Закон позволяет исполнить международные обязательства РФ по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и устранить пробел в законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях.

Закон обязывает организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, при приеме на обслуживание идентифицировать доверительных управляющих и протекторов, а также выгодоприобретателей иностранных структур.

При этом сами доверительные управляющие должны будут раскрывать таким организациям свой статус, а также идентифицировать своих клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, организовывать внутренний контроль, информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и при необходимости блокировать деньги или иное имущество. Путин поручил продлить льготную ипотеку

Налоговый кодекс РФ под иностранной структурой без образования юрлица понимает организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иную форму осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления), которая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.

Помимо этого, Путин отменил репатриацию валютной выручки для несырьевого экспорта.

Документ предусматривает отмену с 1 июля требования о репатриации экспортной выручки в иностранной валюте российскими несырьевыми неэнергетическими экспортерами. Одновременно несырьевым экспортерам разрешается зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки.

Кроме того, ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития будет определять порядок представления в ЦБ информации о полученных этими экспортерами денежных средствах в рамках внешнеторговых договоров, а также об активах и обязательствах, подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

Список резидентов, обязанных представлять такую информацию, будет формироваться Центробанком по критериям, которые он согласует с министерствами, и размещаться на сайте ЦБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил, что Россия постепенно идет по пути либерализации валютного контроля, поскольку репатриация выручки и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта.

Кроме того, Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в стране необходимо снять с июля все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров.

Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, также поясняли в Минфине.

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