МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: "Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию".

По словам Володина, согласно принятым изменениям в законодательство, "должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении, а судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума".