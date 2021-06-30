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Россияне задали более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
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Более одного миллиона вопросов уже поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24". Прямая линия начнется в среду в полдень по... ПРАЙМ, 30.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Более одного миллиона вопросов уже поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24".
Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени.
Всего, в том числе по СМС и через специальное предложение, поступило 1 256 048 обращений.
Сообщается, что сейчас в Центре международной торговли продолжает работать call-центр, сотрудники работают с соблюдением санитарных мер. Зал, где будет находиться глава государства, также обработан.