МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Более одного миллиона вопросов уже поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24".

Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени.

Всего, в том числе по СМС и через специальное предложение, поступило 1 256 048 обращений.

Сообщается, что сейчас в Центре международной торговли продолжает работать call-центр, сотрудники работают с соблюдением санитарных мер. Зал, где будет находиться глава государства, также обработан.