МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается", — сказал Путин в ходе прямой линии.