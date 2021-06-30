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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210630/834072150.html
Путин развеял слухи о введении налога на скот
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин. "Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие... ПРАЙМ, 30.06.2021
налоги, владимир путин, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается", — сказал Путин в ходе прямой линии.