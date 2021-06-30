МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Тенденция снижения безработицы после пандемийного периода наметилась в России, ее нужно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин считает, что Россия адаптировалась к санкциям

По словам президента, за период пандемии COVID-19 безработица выросла с 4,6-4,7% до 6 с лишним в какой-то период, сейчас же она составляет 5,9% и "спускается потихонечку вниз". Он добавил, что сейчас перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень.

"Такая тенденция (снижения безработицы), слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному: к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату", — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на обращение жительницы Тюменской области, рассказавшей, что уже долгое время не может найти работу.

Президент отметил, что Тюменская область является "одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития", поэтому руководство региона должно обращать внимание на проблемы безработицы. Регион имеет "хорошую бюджетную обеспеченность и экономические показатели", также добавил президент.

"Я уверен, губернатор слышит об этом, и, надеюсь, обратит внимание в том числе и на населенный пункт, из которого вышли на связь", — подчеркнул Путин.