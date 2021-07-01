МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 июня снизились на 0,5% и составили 592,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. В Минэкономики видят дополнительный потенциал роста экономики России

"Международные резервы по состоянию на 25 июня составили 592,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 2,7 миллиарда долларов, или на 0,5%, главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.