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2021
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Международные резервы России за неделю снизились
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Международные резервы РФ с 18 по 25 июня снизились на 0,5% и составили 592,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Международные резервы по состоянию на 25 июня... ПРАЙМ, 01.07.2021
россия, международные резервы рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 июня снизились на 0,5% и составили 592,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 25 июня составили 592,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 2,7 миллиарда долларов, или на 0,5%, главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.