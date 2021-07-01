МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ускорение инфляции в России начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

"У нас действительно с 1 по 28 июня сейчас инфляция 0,65%…. Если инфляция по маю была 0,74%, то сейчас 0,65%, понятно, что, наверное, еще немножко изменится, но мы не ожидаем уже сильных колебаний, мы видим тренд на снижение. Это раз", — сказал Решетников на брифинге в четверг.

По его словам, в инфляции в июне четверть обусловлена ростом цен на борщевой набор. "У нас урожай прошлого года был на 12% ниже. И весь этот дефицит пришелся на май-июнь", — пояснил Решетников.

По всем остальным продовольственным группам товаров Минэкономразвития видит стабилизацию ситуации. Решетников также рассказал, что в соответствии с оценками Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по основным группам (зерно, растительное масло и другие) идет разворот в динамике цен.

Среди других факторов, которые поддерживали инфляцию в июне, по словам министра — рост стоимости туристических услуг, в том числе за счет Турции, и рост цен на стройматериалы. "Турция носит разовый характер, по металлам мы решение приняли (по экспортным пошлинам — ред.), они окажут влияние на рынок", — указал глава Минэкономразвития.

В июле, по его словам, на динамику инфляции окажет влияние традиционная индексация тарифов с 1 июля, и рост цен на металл еще будет "доходить до потребителя". "Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться…. Мы рассчитываем, что июль — это будут последние негативы", — добавил он.

ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ В 2021 ГОДУ

Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России в 2021 году с текущих 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы пересмотрим цифры, понятно, цифры вверх — на следующей неделе доведем до регионов и опубликуем промежуточный прогноз, основные параметры. Он у нас процедурами не предусмотрен, но чтобы уже и Минфин сейчас уточнил параметры бюджета, и мы не допустили излишнего ужесточения бюджетной политики, и регионы формировали свои бюджеты более точно", — сказал Решетников на брифинге в четверг.

По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.

Накануне президент России Владимир Путин говорил о том, что перед правительством стоит задача замедления инфляции. По его словам, по итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%.

Кроме того, Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает, что в августе в РФ будет наблюдаться дефляция, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

"Мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе", — сказал он. Стало известно, когда в России подешевеет "борщевой набор"

ПРОГНОЗ ПО ВВП

Минэкономразвития повысит свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9%, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Оценки Минэкономразвития по росту экономики РФ в текущем году на сегодняшний день являются самыми скромными. Ряд международных институтов ранее пересмотрели свои прогнозы вверх. Оценка ЦБ РФ по росту ВВП также выше прогноза Минэкономразвития — 3-4%.

Решетников сообщил, что на следующей неделе направит в регионы промежуточную версию прогноза.