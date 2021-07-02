МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание в стране филиалов иностранных страховых организаций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств-членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России, причем условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков. Сейчас иностранные страховщики и перестраховщики присутствуют в РФ лишь в форме дочерних компаний или представительств.

Согласно закону, иностранные страховщики через свои филиалы смогут заниматься в РФ добровольными видами страхования, перестрахованием и ОСАГО. Иностранный страховщик для создания в РФ филиала будет обязан иметь активы на сумму не менее 5 миллиардов долларов и отвечать ряду других требований. Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Филиал иностранной страховой компании должен будет пройти аккредитацию в ЦБ РФ и сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. В открытии филиала может быть отказано, если доля участия иностранцев на страховом рынке России превысит 50%.

Открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать с 2024 года. До 1 января 2024 года иностранная страховая организация должна будет ежеквартально представлять в ЦБ выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера средств гарантийного депозита ее филиала установленным требованиям.

Помимо этого, Путин ввел маркировки транспорта для перевозки отходов.

Документ уточняет термин "транспортирование отходов" и дает перечень всех видов транспорта, которые могут осуществлять такую перевозку. Речь идет об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте. Путин упростил порядок возмещения НДС производителям вакцины от COVID-19

Закон также устанавливает, что перевозка отходов осуществляется при соблюдении нескольких условий. Так, необходим паспорт отходов и документация для транспортирования и передачи отходов с указанием их количества, цели и места назначения. Нужно соблюдать требования безопасности на транспортных средствах, а также требования об оснащении транспортных средств, контейнеров и цистерн отличительными знаками, соответствующими определенному классу опасности отходов.

Акт вводит маркировку транспортного средства, которое перевозит отходы, специальным отличительным знаком, соответствующим определенному классу опасности отходов, в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Если отходы обладают свойствами опасного груза, то дополнительно на транспортное средство наносится соответствующая маркировка.

Путин также подписал закон об инвестдекларации в морских портах.

Закон, разработанный Минтрансом, предлагает ввести обязанность предоставления частным инвестором при инициации нового проекта инвестиционной декларации. Содержание, форма, порядок разработки, утверждения и согласования инвестиционной декларации, в том числе основания для отказа в согласовании такой декларации, утверждаются правительством РФ, говорится в документе.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев ранее говорил, что при разработке этого закона ведомства пытались найти сбалансированную позицию с бизнесом. В реестр в России включено 67 морских портов.

Помимо этого, президент подписал закон об определении содержателя бесхозных объектов теплоснабжения. Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

В течение 60 дней со дня выявления такого объекта орган местного самоуправления поселения, городского или муниципального округа, либо уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя будет обязан обеспечить проведение проверки его соответствия требованиям промышленной, экологической, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики.

И после проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта, такой орган должен будет обратиться в Росреестр для принятия на учет бесхозного объекта теплоснабжения и обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении него.

До регистрации права собственности на бесхозный объект соответствующий местный орган власти должен организовать его содержание и обслуживание, а если он не соответствует требованиям безопасности или отсутствуют необходимые документы, привести его в соответствии, подготовить и утвердить такие документы, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

После принятия Росреестром на учет бесхозного объекта в течение 30 дней местный орган власти, обязан определить теплосетевую организацию, которая будет отвечать за его содержание и обслуживание. При этом затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозных объектов теплоснабжения будут включаться в тарифы такой организации.